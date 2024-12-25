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Израиль провел смертоносный рейд
Восемь палестинцев погибли при атаке израильских сил на лагерь беженцев на Западном берегу. Среди жертв две женщины
Израиль провел смертоносный рейд
Израильские военные идут рядом с военной техникой во время рейда в Тулькарме, на оккупированном Израилем Западном берегу, 25 декабря / Фото: Reuters / Others
25 декабря 2024 г.

Израильские силы провели операцию в лагере беженцев Нур-Шамс близ города Тулькарм на оккупированном Западном берегу, в результате которой погибли восемь палестинцев, сообщили палестинские и израильские официальные лица.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, среди погибших 53-летняя Хавла Абдо, погибшая при обстреле на рассвете, и 18-летний Фатхи Саид Одех Салем, получивший смертельные ранения в живот и грудь. Еще одна женщина скончалась днем от полученных ранений.

В заявлении израильских военных говорится, что в среду командир армейского подразделения был ранен при взрыве придорожной бомбы в городе. Армия сообщила, что командир получил ранения средней тяжести после того, как его машина подорвалась на взрывном устройстве в этом районе.

По сообщению палестинского агентства WAFA, израильские силы препятствовали работе машин скорой помощи, открывая по ним огонь. Бульдозеры разрушили часть инфраструктуры лагеря, включая жилые дома, магазины, стены мечети Аль-Салам и водопроводную сеть.

С начала израильского вторжения в сектор Газа 7 октября 2023 года израильские рейды на Западном берегу участились. По данным Министерства здравоохранения, не менее 832 палестинцев были убиты и более 6500 ранены в результате действий израильской армии на оккупированной территории. Палестинцы также подвергаются нападениям со стороны нелегальных израильских поселенцев.

В июле 2023 года Международный суд ООН вынес историческое решение и признал многолетнюю израильскую оккупацию палестинских земель «незаконной», потребовав эвакуации всех существующих поселений с Западного берега и Восточного Иерусалима.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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