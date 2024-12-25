Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на перемирие с Украиной и настаивает на необходимости юридически обязывающих гарантий безопасности.

«Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных причин конфликта», — подчеркнул министр в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Лаврова, разговоры о перемирии направлены на то, чтобы «позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения».

Поиски путей урегулирования конфликта активизировались после избрания Дональда Трампа президентом США. По данным Financial Times, республиканец может предложить план, основанный на пересмотре минских соглашений. Издание также сообщило об изменении позиции Трампа по вопросу военной помощи Киеву. Ранее Трамп заявлял о планах прекратить военную помощь Киеву, однако в декабре издание сообщило о решимости избранного президента продолжить поставки оружия Украине.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на прошлой неделе, заявил о готовности к переговорам с «легитимным лидером» Украины без предварительных условий на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущей ситуации.