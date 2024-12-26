ПОЛИТИКА
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Сирийские туркмены возвращаются на родину после падения режима Асада
Этнические туркмены родом из Сирии вернулись в родные села спустя 13 лет изгнания. Зияд Акча едва отыскал свой дом, в котором не был более10 лет. Здание сильно пострадало от войны, нет окон и дверей. При этом Зияд рад, что смог вернуться домой.
Этнические туркмены родом из Сирии вернулись в родные села спустя 13 лет изгнания. Зияд Акча едва отыскал свой дом, в котором не был более10 лет. Здание сильно пострадало от войны, нет окон и дверей. При этом Зияд рад, что смог вернуться домой. #Сирия #туркмены #Латакия / Others
26 декабря 2024 г.
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