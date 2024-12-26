Израиль усиливает военное присутствие на Голанских высотах

Израильские военные продолжают пересекать границу демилитаризованной зоны между оккупированными Голанскими высотами и Сирией. Эта территория находится под охраной ООН и была создана после войны 1973 года.Израиль объясняет такие действия как временную меру для защиты своих границ. Однако никаких сроков, когда техника будет выведена, пока не сообщается. Напомним, Совбез ООН недавно продлил миссию миротворцев на Голанах еще на полгода, но выразил обеспокоенность, что военная активность Израиля в этом районе может привести к обострению конфликта.