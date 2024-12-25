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Хаос и анархия в Мозамбике
56 погибших и сотни сбежавших заключенных: беспорядки охватили страну после подтверждения победы правящей партии на выборах
Хаос и анархия в Мозамбике
Протестующий у горящей баррикады во время «общенациональной забастовки» против результатов выборов в районе Луис Кабрал в Мапуту, Мозамбик / Фото: Reuters / Others
25 декабря 2024 г.

По меньшей мере 56 человек погибли в Мозамбике с понедельника в результате столкновений между полицией и демонстрантами, протестующими против итогов президентских выборов, сообщила неправительственная организация Plataforma Decide.

Напряженность усилилась после того, как Верховный суд страны в понедельник подтвердил победу кандидата от правящей партии ФРЕЛИМО Даниэля Чапо, получившего 65% голосов. Оппозиционный кандидат Венансио Мондлане, набравший 24%, заявил о фальсификациях и призвал к общенациональной забастовке.

«Я сделаю то, что скажет мне народ. Я с народом», — заявил Мондлане, добавив, что готов к диалогу «только при международном посредничестве».

По словам министра внутренних дел Паскоаля Ронды, протестующие разграбили и повредили сотни зданий, включая полицейские участки, школы, больницы и суды. Произошли нападения на тюрьмы, в результате которых сбежали 1534 заключенных. При попытке предотвратить побег в центральной тюрьме Мапуту погибли 33 заключенных.

Ситуация осложняется последствиями циклона «Чидо», от которого погибли 120 человек и пострадали более 450 000 жителей. Беспорядки парализовали экономику страны: в столице закрываются магазины, отменяются авиарейсы, растут очереди на заправках. ЮАР усилила границу с Мозамбиком, опасаясь распространения насилия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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