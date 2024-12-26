ПОЛИТИКА
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Хуситы ловят израильских шпионов
Хуситы в Йемене заявили о задержании группы шпионов, якобы связанных с «Моссадом» и ЦРУ, обвиняя их в сборе данных для атак на лидеров и объекты движения
Хуситы ловят израильских шпионов
Хуситы / Фото: Reuters
26 декабря 2024 г.

Йеменское движение хуситов заявило о задержании группы шпионов, которые, как утверждается, работали на израильскую разведку «Моссад» и ЦРУ США. По данным телеканала «Аль-Масира», связанного с хуситами, задержанные выполняли задачи по сбору разведывательной информации.

Среди задержанных оказались агенты, завербованные «разыскиваемым шпионом» Хамидом Хусейном Фаидом Меджли. Хуситы утверждают, что шпионы передавали данные о специалистах, противостоящих Израилю, а также о ракетных установках, лабораториях, беспилотниках и складах оружия.

Одной из целей задержанных было выяснение местонахождения лидера хуситов Абдельмалика аль-Хуси и других высокопоставленных политических и военных деятелей, выступающих против США и Израиля. Полученная информация, по данным хуситов, должна была быть передана через Хамида Меджли в «Моссад» для планирования атак с использованием военной авиации США, Израиля и Великобритании.

Хуситы также обвинили задержанных в попытках внедрения агентов в ряды вооруженных сил и силовых структур. Движение предупредило, что сотрудничество с разведывательными службами США и Израиля карается смертной казнью.

На момент публикации официальные комментарии от израильских и американских властей отсутствуют.

С начала 2024 года коалиционные силы под руководством США проводят авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Эти удары они объясняют ответом на атаки хуситов в Красном море. В свою очередь хуситы периодически отвечают на эти действия.

В знак солидарности с сектором Газа, где продолжаются израильские наступления, хуситы начали атаковать израильские грузовые суда и корабли, связанные с Израилем, используя ракеты и дроны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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