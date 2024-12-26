Президент США Джо Байден заявил, что поручил Министерству обороны ускорить поставки вооружений Украине после серии массированных российских ударов по украинской энергосистеме утром в Рождество.

«В ранние часы Рождества Россия нанесла серию ударов ракетами и дронами по украинским городам и критически важной энергетической инфраструктуре. Цель этой возмутительной атаки — лишить украинский народ тепла и электричества зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — отметил Байден в заявлении, опубликованном Белым домом.

Он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину до ее победы.

«Хочу четко заявить: украинский народ заслуживает жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты вместе с международным сообществом должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над российской агрессией», — добавил Байден. Президент напомнил, что США уже предоставили сотни ракет для противовоздушной обороны, и еще больше оружия находится в пути.

Утром в среду Россия атаковала украинскую энергосистему крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. По данным украинских властей, в Харьковской области полмиллиона человек остались без отопления, ранены шесть человек. В Днепропетровской области погиб один человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку бесчеловечной, подчеркнув, что Россия выпустила более 70 ракет и 100 беспилотников.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что это уже третий год подряд, когда Россия использует зиму как оружие против Украины.