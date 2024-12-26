Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) отчиталась о предотвращении серии покушений на высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны, участвующих в боевых действиях в Украине, а также членов их семей. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержаны четверо граждан России.

По информации спецслужбы, один из планов включал применение взрывного устройства, замаскированного под пауэрбанк, для подрыва автомобиля военного чиновника. Предполагаемый исполнитель прибыл в Москву с территории Украины через Молдову и Грузию как депортированное лицо. Согласно ФСБ, планировался дистанционный подрыв с последующей эвакуацией исполнителя сначала в Украину, а затем в одну из стран ЕС.

В рамках другого эпизода были задержаны двое россиян при попытке доставки взрывного устройства, замаскированного под папку с документами. «Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях», — сообщили в ФСБ.

Также был задержан житель Москвы, осуществлявший сбор информации о местах проживания и работы высокопоставленных военнослужащих и членов их семей. «Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Об операции стало известно после убийства 17 декабря в Москве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. По этому делу задержан гражданин Узбекистана, которому предъявлены обвинения в терроризме, повлекшем смерть человека, а также в изготовлении и хранении взрывных устройств в составе организованной группы.