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Собиратель земель «американских»
Дональд Трамп заявил о планах присоединить к США Канаду, Гренландию и Панамский канал, назвав их стратегически важными для страны
Собиратель земель «американских»
Дональд Трамп / Фото: Reuters
26 декабря 2024 г.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в рождественском обращении в Truth Social заявил, что во время его президентства американцы будут претендовать на присоединение к стране Канады, Гренландии и Панамского канала.

«Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона, управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 тыс. человек во время его строительства 110 лет назад», — начал Трамп.

Президент также снова назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором Канады». Трамп считает, что канадские налоги слишком высоки, и утверждает, что «если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги сократились бы более чем на 60%».

Он обратился и к жителям Гренландии, заявив, что этот регион необходим США для целей национальной безопасности, и добавил, что местные жители хотят видеть американское присутствие на острове.

«Народ хочет, чтобы США были там — и мы будем!», — заявил он.

Ранее Дания объявила о масштабном пакете мер для укрепления безопасности Гренландии и выделит на эти цели более $1,5 млрд.

«Мы долгие годы недооценивали значение Арктики, но теперь планируем усилить свое присутствие», — отметил Поульсен.

Президент Панамы Рикардо Мулино также ответил на угрозы Трампа:

«Я заявляю однозначно: Панамский канал и прилегающие территории принадлежат Панаме. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению. Канал был, есть и останется панамским».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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