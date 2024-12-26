Компания Apple объяснила удаление приложений ряда русскоязычных СМИ и VPN-сервисов из App Store в России необходимостью соблюдения законодательства и поддержкой демократии. В официальном ответе на запрос организации «Репортеры без границ» представители компании заявили, что несоблюдение российских законов может привести к невозможности работы Apple в стране.

«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в [этой] стране. Правительство США поощряет компании в том, что они продолжают предоставлять российским гражданам коммуникационные услуги, поскольку их доступность наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — говорится в заявлении.

При этом стало известно, что Apple продлила права на использование своего фирменного логотипа и товарного знака в России до 2035 года. Срок действия предыдущего контракта истекал в 2025 году.

Российские власти ранее заявили, что приложения некоторых СМИ содержат материалы нежелательной организации, запрещенной в стране с февраля.

В сентябре 28 организаций, включая правозащитные группы и разработчиков VPN, обратились к Apple с требованием прекратить цензуру в России.

«Подчинение Apple российской цензуре серьезно ограничивает доступ российских граждан к надежной и независимой информации. Это также отпугивает зарубежные СМИ, которые вкладывают время и ресурсы в разработку приложений для охвата своей аудитории в России. Свобода информации должна превалировать над экономическим оппортунизмом», — заявила руководитель отдела «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.