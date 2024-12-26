ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израилю закон не писан
За месяц израильские военные 300 раз нарушили перемирие в Ливане
Израилю закон не писан
фото: Reuters / Reuters
26 декабря 2024 г.

Израиль продолжает наносить авиаудары по Ливану, несмотря на перемирие. За минувший месяц Тель-Авив нанес более 300 ударов по ливанской территории, тем самым нарушив главное условие прекращения огня. Однако ни США, ни Франция — два главных гаранта соглашения — не стали критиковать Израиль, лишь в общих словах призывая соблюдать перемирие.

Нарушения соглашения также включают вторжения в воздушное пространство, артиллерийские обстрелы и наземные операции.

25 декабря Израиль нанес авиаудар по региону Бекаа на востоке Ливана, нацелившись на район между городами Талия и Хиззине в округе Баальбек. Это стало очередным нарушением соглашения о прекращении огня, достигнутого в прошлом месяце между Израилем и «Хезболлой». По данным Национального информационного агентства Ливана (NNA), сообщений о жертвах или значительных разрушениях пока не поступало.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал комиссию по мониторингу перемирия, в которую входят Ливан, Франция, США и миротворцы ООН, принять более решительные меры против нарушений со стороны Израиля. Микати также обратился к международным партнерам с просьбой ускорить полный вывод израильских сил с юга Ливана в рамках 60-дневного срока, установленного соглашением. Однако пока Вашингтон и Париж погружены в рождественскую рутину и старательно не замечают нарушения Израиля.

Соглашение о перемирии было направлено на прекращение почти 70-дневного конфликта, который привел к масштабным разрушениям и человеческим потерям в Ливане. Однако повторяющиеся нарушения вызывают серьезные опасения относительно устойчивости этого перемирия.

Человеческие потери остаются ужасающими. По оценке Минздрава Ливана, с 8 октября 2023 года в результате конфликта погибли по меньшей мере 4063 человека, включая женщин, детей и медицинских работников. Более 16 тыс. человек получили ранения, десятки городов на юге Ливана были фактически стерты с лица земли.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us