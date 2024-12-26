Новая сирийская администрация готовит иск к Ирану на $300 млрд за ущерб, причиненный стране в результате поддержки режима Башара Асада. Об этом во вторник сообщило ливанское издание Al-Modon.

По его данным, компенсация предназначена «сирийскому народу и государству за ущерб, нанесенный «преступной и произвольной» политикой Тегерана в отношении Сирии во время «военной поддержки режима Асада через подконтрольные ему группировки», заявили порталу источники в новой сирийской администрации.

Дамаск также якобы обвинил Иран в соучастии в военных преступлениях режима Асада. Однако официального подтверждения этой информации от властей Сирии пока не было.

В Тегеране в свою очередь обеспокоены возможной потерей миллиардов долларов, вложенных в поддержку Асада.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что «новое сирийское правительство возьмет на себя все финансовые обязательства перед Ираном».

Тегеран утверждает, что за 12 лет вложил значительные средства в поддержку режима Асада. По оценкам некоторых официальных лиц, эти затраты превышают $30 млрд. Однако Багаи назвал эти цифры преувеличенными, но не уточнил, сколько именно Иран требует от Сирии.

Похожие требования иранцы выдвигали и ранее. В 2020 году бывший реформаторский депутат Хешматолла Фалахатпише потребовал от Сирии вернуть иранские средства, подчеркнув, что эти деньги поступали из государственных фондов.

Обостряет ситуацию информация об отсутствии контактов между новой сирийской администрацией и Ираном. Источник Al-Modon заявил, что «связь между новой администрацией и Ираном полностью прервана». По его словам, «планов возобновить работу иранского посольства в Дамаске или консульства в Алеппо нет».

Тем не менее, официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани на этой неделе заявила, что ведутся переговоры о возобновлении работы посольства в Дамаске.