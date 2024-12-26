Хуситы могут повторить судьбу жителей Газы, Ливана и Сирии, заявил 25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы наносим удары по нашим врагам и по тем, кто считает, что может оборвать нить нашей жизни здесь. Это касается всех», — заявил Нетаньяху 25 декабря в сообщении, приуроченном к началу еврейского праздника Хануки.

Обращаясь напрямую к хуситам, он добавил: «Хуситы узнают, как узнали ХАМАС, «Хезболла», режим Асада и другие: даже если потребуется время, этот урок станет понятным для всего Ближнего Востока».

«Мы будем действовать с силой, решимостью и умом. Говорю вам, даже если это потребует времени, результат будет однозначным», — подчеркнул премьер.

В последние недели хуситы активизировали ракетные и дроновые атаки на Тель-Авив. Движение ранее заявило, что их атаки по Израилю стали ответом на «геноцидную войну» Израиля в Газе. С 7 октября 2023 года в результате израильских действий в секторе погибло более 45 тыс. человек, большинство из которых — женщины и дети.

Двумя днями ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переключает фокус на борьбу с хуситами, которых он обвинил в угрозе международному судоходству и мировому порядку. Его слова прозвучали на следующий день после того, как ракета, выпущенная из Йемена, упала в районе Тель-Авива, вызвав легкие разрушения.

На прошлой неделе израильские ВВС нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры в Йемене в ответ на сотни ракетных и дроновых атак хуситов.

США также провели точечные авиаудары по складу ракет и командному центру хуситов в Сане, столице Йемена.

Йеменские повстанцы 25 декабря заявили, что раскрыли шпионскую сеть, работающую на израильскую секретную службу «Моссад» и ЦРУ.

В официальном заявлении движение уточнило, что перед шпионами якобы стояла задача выявлять и отслеживать военные объекты хуситов, такие как ракетные, беспилотные и военно-морские силы, а также склады оружия.