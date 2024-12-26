ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
По Кривому Рогу ударили баллистикой: 1 погибший, 15 раненых
В канун Рождества Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. 1 человек погиб, 11 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что атаковали баллистической ракетой и количество раненых возросло до 15 человек.
По Кривому Рогу ударили баллистикой: 1 погибший, 15 раненых / Others
26 декабря 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us