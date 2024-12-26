По Кривому Рогу ударили баллистикой: 1 погибший, 15 раненых

В канун Рождества Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. 1 человек погиб, 11 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что атаковали баллистической ракетой и количество раненых возросло до 15 человек.