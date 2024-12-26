Ветеран обвинила представителя США в работе на Израиль

Ветеран и бывший офицер разведки с 17-летним стажем Джозефина Гильбо рассказывает представителю США Брайану Масту о подозрениях в преданности Израилю, а не Америке. Ее вопросы основаны на официальных документах, которые она видела, а также на пожертвованиях, которые его кампания получила от семей миллиардеров, финансирующих незаконные поселения на Западном берегу. В частности, она спросила Маста о финансировании, которое он получил от семьи миллиардеров Фалич, пожертвовавших около 6 миллионов долларов на незаконные поселения на Западном берегу и более полумиллиона долларов группам в Хевроне, находящимся под влиянием каханистского экстремизма. Представитель Флориды Маст, бывший солдат армии США и доброволец Израильской армии, в прошлом привлекал внимание и подвергался критике за свой ярый сионизм — в частности, когда он надел форму израильской армии на Капитолийском холме после 7 октября.