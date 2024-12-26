Рождественские празднования в мире были омрачены военными действиями и конфликтами. В Украине Россия нанесла масштабный удар по энергетической инфраструктуре, применив более ста ракет и дронов.

«Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не бывает спонтанным решением. Это продуманный выбор не только целей, но и времени и даты», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

В результате атак полмиллиона жителей Харьковской области остались без отопления при температуре чуть выше нуля, произошли отключения электричества в Киеве и других регионах. По данным властей, в Харькове ранены три человека, в Днепропетровской области погиб 43-летний мужчина и ранены 17 человек.

В Бейт-Лахме (Вифлеем), городе на оккупированном Западном берегу, где, по преданию, родился пророк Иса (в христианской традиции — Иисус Христос), христиане отметили второе подряд скромное Рождество на фоне событий в секторе Газа. Центральная площадь Мангера осталась без традиционной праздничной иллюминации и рождественской ели, без толп туристов и молодежных оркестров.

В Сирии, несмотря на отдельные инциденты, наблюдаются признаки возвращения к нормальной жизни. В Алеппо и Дамаске христианские общины собрались в католических церквях для празднования Рождества. Праздничные богослужения прошли в атмосфере единения, а представители новой администрации посетили церковные службы, демонстрируя уважение к религиозным традициям и стремление к межконфессиональному диалогу.