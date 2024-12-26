ПОЛИТИКА
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Турецкие депутаты посетят тюрьму Седная
30 декабря парламентская делегация Турции проведет инспекцию печально известной сирийской тюрьмы
Турецкие депутаты посетят тюрьму Седная
Фотографии пропавших заключенных тюрьмы Седная, известной как «человеческая бойня» / Фото: Reuters / Others
26 декабря 2024 г.

Делегация Комиссии по правам человека турецкого парламента (TBMM) посетит тюрьму Седная в Сирии 30 декабря. Об этом сообщил член комиссии и депутат от правящей Партии справедливости и развития Мустафа Алкайыш.

По словам Алкайыша, тюрьма Седная, находящаяся в 30 километрах от Дамаска и подчинявшаяся Министерству обороны режима Баас, использовалась как центр уничтожения и подавления людей. «Время идет, и улики исчезают. Нам необходимо увидеть эти доказательства, изучить и архивировать их, чтобы мы могли защитить права этих людей», — заявил депутат.

Визит организуется Министерством иностранных дел и Национальной разведывательной организацией Турции. В составе делегации ожидается около 20 депутатов от всех политических партий.

«Мы пригласим не только членов нашей комиссии, но и председателей других комиссий. Таким образом, мы хотим как Турция наиболее четко показать всему миру, как здесь [в Сирии] нарушались права человека. Независимо от того, кто эти люди, какой они веры или конфессии, мы поспособствуем началу процесса реабилитации прав этих людей, чье достоинство было попрано», — подчеркнул Алкайыш.

По его словам, Турция стремится к освобождению Сирии от терроризма, сохранению ее территориальной целостности и передаче управления страной сирийскому народу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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