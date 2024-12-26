В Архангельске подожгли офис «Единой России»

В Архангельске бутылку с зажигательной смесью бросили в офис правящей партии «Единая Россия», где собирали гуманитарную помощь для отправки российским военным, воюющим в Украине. В офисе партии сгорели мебель, гуманитарная помощь, закопчены потолок и стены. На следующий день ФСБ совместно с полицией задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге офиса «Единой России».