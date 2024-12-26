Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает новые инструменты, которые позволят банкам более тщательно проверять документы нерезидентов при открытии счетов. По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, это необходимо для борьбы с дропперами — лицами, оформляющими банковские карты для сомнительных операций.

Шабля подчеркнул, что 25% карт, используемых для таких целей, оформлены на иностранцев.

«Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тыс. рублей», — отметил он.

ЦБ работает над регламентом, который определит порядок проверки и идентификации нерезидентов. Рассматриваются два варианта решения проблемы. Первый предполагает введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России. Второй — предоставление банкам доступа к базе данных миграционных служб с информацией о документах, по которым иностранцы въехали в страну.

Ужесточение мер связано с общей политикой, направленной на контроль миграционных потоков. В 2024 году в России после теракта в «Крокус Сити Холле» введены ограничения на получение ВНЖ через брак, ограничение на оформление более 10 сим-карт, а также запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.