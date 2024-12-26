Кремль призвал воздержаться от выдвижения гипотез о причинах крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines недалеко от Актау в Казахстане и дождаться официальных результатов расследования.

Во время брифинга 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что важно доверять только проверенной информации из официальных источников.

«В настоящий момент идет расследование. Любой авиационный инцидент должен быть тщательно изучен специалистами. Делать преждевременные выводы — не только некорректно, но и бесполезно», — отметил спикер Кремля.

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев также предостерег от спекуляций, вызванных видеозаписями с места крушения, которые распространяются в интернете. «Необоснованные заявления неэтичны и, кажется, направлены на то, чтобы извлечь личную выгоду из этой трагической ситуации», — подчеркнул Ашимбаев.

Крушение самолета произошло 25 декабря недалеко от Актау в Казахстане. Самолет компании Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, включая 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 пассажиров были госпитализированы.

По данным Минздрава России, трое российских пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные, включая одного ребенка, в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолета с птицами. Однако российские и западные СМИ распространяют альтернативные версии трагедии — одни эксперты считают, что причиной стал взрыв кислородного баллона. Другие пишут, что крушение произошло из-за того, что пилот резко изменил маршрут, опасаясь атаки беспилотников.

Кроме того, кадры с места происшествия, на которых видны крупные отверстия в хвостовой части самолета, вызвали неподтвержденные предположения о возможной атаке. Британская Times утверждает, что самолет мог быть атакован российской ракетой. Эта версия пока никак не подтверждается и остается на уровне слухов.