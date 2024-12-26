Представитель ООН Филиппо Гранди прокомментировал возвращение сирийских беженцев на родину после свержения режима Башара Асада. В своем заявлении в социальной сети X он сообщил, что число вернувшихся из соседних стран постепенно растет. За последние три недели домой вернулись более 50 тыс. человек.

Гранди отметил, что физические условия в Сирии остаются крайне тяжелыми. Он подчеркнул необходимость увеличения гуманитарной помощи для тех, кто возвращается, и для всех нуждающихся.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о масштабных мерах, которые страна готова предпринять для поддержки восстановления Сирии. Среди приоритетов: создание новой конституции, восстановление инфраструктуры, развитие энергетического сектора и обеспечение рабочих мест.

«Сирийская экономика находится в упадке, и без поддержки международного сообщества ей не обойтись. Турция готова внести свой вклад в этот процесс», — подчеркивается в заявлении.

Гуманитарная помощь, инициированная Турцией, продолжится. Также ведется работа по созданию условий для добровольного возвращения беженцев.

«Сирия возродится, а Турция останется ее надежным партнером», — заявили в Министерстве обороны.