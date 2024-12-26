Российские войска нанесли удар по рынку в Никополе Днепропетровской области Украины с использованием дрона-камикадзе. Как сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак, восемь человек получили ранения, из них семь госпитализированы, один в критическом состоянии.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате атаки значительно повреждены торговые помещения. Министерство обороны России атаку на Никополь не комментировало.

Всего в четверг украинские военные сбили 20 беспилотников из 31, запущенного Россией. Перехваты произошли над Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областями, сообщили ВВС Украины.

Днем ранее российская армия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В Харькове прогремели семь взрывов, вызвав пожары в нескольких районах города, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Под обстрел попали также Днепр и Кривой Рог.

На юге Украины российские войска предприняли три штурма острова Казацкий в низовьях Днепра. Украинские Силы обороны заявили, что все атаки отбиты, а противник понес значительные потери. Российская сторона эту информацию не подтвердила.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.