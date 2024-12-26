Два палестинца погибли в результате авиаударов израильской армии по городу Рафах, расположенному на юге блокированного сектора Газа. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, израильский квадрокоптер открыл огонь по району Мисбах в северной части города. Тела погибших доставили в морг больницы Насер, находящейся в центральной части Газы.

Источники в структурах безопасности также сообщили, что израильская армия применила робота, начиненного взрывчаткой, перед зданием больницы «Камаль Адван» на севере сектора.

Фрагменты взорванного робота попали в хирургические и терапевтические палаты. Серьезную травму головы получила одна из медсестер.

Атаки израильской армии, которые продолжаются с 5 октября, привели к остановке работы трех главных больниц на севере Газы.

В больнице «Камаль Адван» продолжают оказывать пациентам лишь ограниченные услуги. При этом ситуация осложняется острой нехваткой медикаментов и медицинского оборудования.

С начала израильского вторжения в Газу погибли более 45 тыс. палестинцев, более 107 тыс. получили ранения. Более 17,6 тыс. детей были убиты, каждый час в Газе умирает один ребенок, следует из мрачной статистики ООН.

Детская смертность растет из-за разрушенной медицинской системы: лишь 20% неонатальных отделений Газы функционируют. Добраться хотя бы до этих уцелевших отделений — задача не из легких. Израиль обстреливает все основные трассы и машины скорой помощи. В этих условиях врачи вынуждены выбирать, кого спасать, а кем пожертвовать.