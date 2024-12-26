НАТО призвала провести всестороннее расследование крушения пассажирского самолета, произошедшего в среду недалеко от казахстанского города Актау.

«Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 авиакомпании Azerbaijan Airlines, — написала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла на платформе X. — Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и настаиваем на полном расследовании причин катастрофы».

Пассажирский самолет, выполнявший утром 25 декабря рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи аэропорта Актау на побережье Каспийского моря. На борту находились 67 человек.

По данным казахстанских властей, 38 человек погибли, 29 — выжили. За жизни 11 человек борются врачи. Среди пострадавших: 15 граждан Азербайджана, девять граждан РФ, два гражданина Кыргызстана, а о гражданстве еще троих пока сведений нет. Причины авиакатастрофы расследуются властями Казахстана при участии российской и азербайджанской сторон.

26 декабря было объявлено днем национального траура в Азербайджане в память о жертвах трагедии.