На казахстанско-узбекской границе пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой нефтепродуктов через подземный туннель. Как сообщает Генеральная прокуратура Казахстана, тоннель длиной 450 метров был проложен группой лиц для незаконного вывоза топлива.

Через этот тоннель ежедневно перемещали от 5 до 7 тонн горюче-смазочных материалов. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.

Правоохранительные органы установили всех членов преступной группы, среди которых есть граждане Узбекистана. Аналогичные мероприятия были проведены узбекскими правоохранителями в приграничной зоне.

В ходе расследования выявлена схема перевода денежных средств из Узбекистана за незаконно экспортированное топливо.

Члены транснациональной преступной группировки задержаны как в Казахстане, так и в Узбекистане. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Ранее подобный тоннель, использовавшийся для контрабанды, был обнаружен на территории Узбекистана.

По данным ведомства, члены организованной преступной группировки использовали тоннель для незаконного ввоза в страну лекарственных препаратов, доставленных из Индии в Казахстан. Выход из тоннеля находился в доме 49-летнего жителя махалли Урикзор Ташкентской области Узбекистана. О существовании тоннеля силовики узнали после задержания трансграничной преступной группы, занимавшейся контрабандой лекарств.

Тоннель был оборудован системой освещения и вентиляции, в нем находились тележки и канаты для транспортировки грузов. В ходе оперативного мероприятия у членов преступной группировки было изъято более 17 тыс. упаковок лекарственных средств индийского производства. Стоимость партии контрабанды оценена более чем в $87 тыс.