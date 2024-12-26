Крушение пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане могло быть вызвано обстрелом российской системы ПВО. Об этом сообщают агентства Reuters и «Анадолу» со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, которые знакомы с ходом расследования.

Авиакатастрофа произошла в среду неподалеку от города Актау. Самолет Embraer, выполнявший рейс J2-8243 из Баку в Грозный, отклонился от маршрута на сотни километров и разбился на противоположном берегу Каспийского моря. В результате трагедии погибли 38 человек.

По данным Росавиации, самолет столкнулся с нештатной ситуацией, которая предположительно вызвана попаданием птицы в двигатель. Однако источники отмечают, что инцидент произошел в зоне, где Россия в последние месяцы активно использует зенитные системы для защиты от украинских беспилотников.

Причина отклонения маршрута пока официально не названа. Известно, что утром в день катастрофы ближайший российский аэропорт на пути самолета был закрыт. Стоит отметить, что крушение произошло на фоне регулярных сообщений об ударах украинских дронов по территории Чечни в последние недели.

О начале расследования авиакатастрофы уже объявили власти Казахстана, Азербайджана и РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также в четверг прокомментировал сообщения о том, что потерпевший крушение самолет мог быть подбит.

«Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстаивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — заявил он.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев подтвердил наличие повреждений в виде отверстий в хвостовой части упавшего самолета, однако призвал не торопиться с выводами, а дождаться всестороннего и обстоятельного расследования.