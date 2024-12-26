Финские власти в четверг задержали следовавший из России танкер Eagle S из-за подозрений в причастности к повреждению подводного энергокабеля и трех интернет-линий между Финляндией и Эстонией. Судно, зарегистрированное на Островах Кука, было остановлено в Балтийском море и сопровождено к финским берегам, сообщили в Береговой охране Финляндии.

По словам главы Национального бюро расследований Финляндии Робина Лардота, причиной повреждений стал якорь танкера.

«Мы рассматриваем этот случай как серьезный саботаж», — отметил он.

Власти конфисковали груз Eagle S, который, по данным таможенной службы, принадлежит так называемому «теневому флоту» России — старым танкерам, обходящим санкции на экспорт российской нефти.

Эстонские и финские правительства планируют экстренные заседания. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море стали систематическими и должны рассматриваться как атаки на критически важные объекты.

Оператор Fingrid сообщил, что ремонт поврежденного кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, займет несколько месяцев. Это может также осложнить энергоснабжение зимой.

На фоне участившихся актов саботажа в регионе страны Балтии усилили контроль над стратегической инфраструктурой. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости предотвращения угроз со стороны российского «теневого флота».

В 2022 году аналогичные повреждения коснулись газопровода Nord Stream. Расследование этих инцидентов продолжается.