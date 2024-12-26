ПОЛИТИКА
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Выживший в авиакатастрофе: после хлопка стало понятно, что с самолетом что-то не так
Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга рассказал TRT на русском о хлопках, которые раздались над Грозным. Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 декабря. Погибли 38 человек, выжили 29. В Росавиации объяснили катастрофу столкновением с птицами. Однако Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщает, что потерпевший крушение в казахстанском Актау самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ракетой. #Авиакатастрофа #Актау #Грозный #Выжившие #Росавиация #Трагедия #Расследование #trtнарусском
dfsg / Others
26 декабря 2024 г.
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