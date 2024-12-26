В среду в сирийском Тартусе сторонники свергнутого президента Башара Асада устроили засаду, в результате которой были убиты 14 полицейских, служивших новому правительству страны, а также ранены еще 10 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Сирии Мохаммед Абдель Рахман, назвав инцидент атакой «остатков» режима Асада.

В ответ сирийские военные начали в четверг операцию в предместьях Тартуса для поимки нападавших и нейтрализации действующих там вооруженных группировок, связанных с Асадом, сообщает агентство SANA.

На фоне конфликта новый губернатор Латакии (примыкающей к Тартусу) Мохаммед Осман провел встречу с религиозными лидерами алавитов для укрепления общественного единства на сирийском побережье.

Ситуация осложняется протестами, вспыхнувшими после появления видео, на котором неизвестные вандализируют алавитское святилище в Алеппо. В МВД Сирии заявили, что ролик, относящийся к ноябрю, используется для разжигания межконфессиональной вражды.

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани ранее на этой неделе призвал Иран уважать волю сирийского народа после того, как верховный лидер Али Хаменеи призвал сирийскую молодежь «с твердой решимостью выступить против тех, кто организовал и создал эту небезопасную ситуацию», добавив, что «сегодня сирийской молодежи нечего терять».

«Мы предостерегаем их от распространения хаоса в Сирии и призываем их к ответу за последствия последних высказываний», — сказал сирийский министр.

Напомним, что 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция дошла до Дамаска и свергла почти полувековой режим династии Асадов. Сам Башар Асад с семьей бежал в Россию, где им было предоставлено убежище.