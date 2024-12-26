ФРГ заморозила проекты

«Германия приостановила проекты на сумму €237 миллионов. Министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце и ее ведомство приняли такое решение в ответ на отход Грузии от курса на вступление в ЕС и репрессии против акций протеста.

Мы остановили финансирование проектов, связанных с зеленым водородом, модернизацией энергетических сетей и водной инфраструктуры в Батуми. Тем не менее поддержка гражданского общества и инициатив по укреплению верховенства закона будет продолжена», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.

В этот же день премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе четыре часа подряд пытался успокоить местных бизнесменов, которые переживают из-за того, что власти свернули с европейского пути.

За неделю до этого Европейская комиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов Грузии. Ранее Великобритания ввела санкции против грузинских правоохранителей за разгон протестующих.

В стране с 28 ноября не утихают акции протеста после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Власти Грузии не раз заявляли, что их действия «продиктованы неприемлемыми действиями европейских политиков», которые «используют гранты и кредиты как инструмент шантажа».

Два поздравления на Новый год

На фоне этого в Грузии усугубляется политическая ситуация, в стране возможно двоевластие. 29 декабря должна состояться инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, избранного ранее Коллегией выборщиков, которую контролирует победившая на парламентских выборах 26 октября правящая партия «Грузинская мечта».

Однако нынешний президент Саломе Зурабишвили, которая перешла на сторону оппозиции, и сейчас активно поддерживает протестующих, отказывается покидать свой пост и предъявляет властям ультиматум.

Она утверждает, что никаких выборов не было, поскольку в стране «нет легитимного парламента, а значит нет и легитимной коллегии выборщиков, соответственно, избранный ими президент не может считаться легитимным главой государства».

Саломе Зурабишвили пригрозила: либо власти назначат новые парламентские выборы, либо оппозиция добьется «обрушения правящего режима». До этого момента, по словам главы государства, она останется в рабочей резиденции главы государства — во Дворце Орбелиани.

Нынешние власти предупреждают, что если Зурабишвили и ее сторонники «перейдут красные линии» в попытках «узурпировать власть», их ждет суровое наказание. Согласно Конституции, президент имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы лишь в одном случае: если законодательный орган не смог утвердить правительство.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который 28 ноября получил мандат доверия парламента, заявил, что если она издаст указ о роспуске законодательного органа, то совершит уголовное преступление и попадет в тюрьму.

Тем временем Зурабишвили объявила о создании Совета по подготовке досрочных выборов, в который войдут лидеры оппозиционных партий и представители крупнейших НКО. Эта структура будет действовать при президенте страны.

Сама глава государства пригласила во дворец на переговоры основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзину Иванишвили, которого оппозиция считает теневым лидером страны.

Как сообщают местные СМИ, в ночь с 31 декабря на 1 января граждан страны собираются поздравить два президента: Михаил Кавелашвили, выступление которого планируют транслировать три проправительственных телеканала, и Саломе Зурабишвили, поздравление которой готовы показать три оппозиционные телекомпании.

У оппозиции не хватает ресурсов

Проправительственные грузинские СМИ уверены, что 72-летняя Саломе Зурабишвили вряд ли пойдет на открытое столкновение с полицией и захочет оказаться за решеткой, поскольку она осознает, что у оппозиции нет возможностей для победы.

Также высказывается предположение, что президент может уехать во Францию (раньше у нее было французское гражданство) или же другую страну Евросоюза.

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе полагает, что новый президент страны будет более умеренным общественным лидером, который будет ориентироваться в первую очередь на грузинских избирателей, а не выбирать исключительно европейский путь развития.

«В истории государства президент в лице Саломе Зурабишвили впервые не объединяет народ, а разделяет. Всех несогласных она обвиняет в пророссийских настроениях, «неправильными грузинами» считаются не только те, кто голосовал за «Грузинскую мечту», но и те, кто считает правильным вести переговоры с властью без радикальных требований», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в начале 90-х агрессивное меньшинство свергло первого президента Грузии Звиада Гамсахурдию.

«Это в свою очередь привело к практическому развалу общества, к гражданской войне. Государство смогло прийти в себя через два десятка лет», — подчеркнул специалист.

По мнению аналитика, президента Саломе Зурабишвили поддерживают политики из стран ЕС, в частности, из балтийских государств.

«Правящая партия же рассчитывает на поддержку избирателей, лояльность силовиков, а также изменение ситуации на международной арене в связи с возвращением в Белый дом Дональда Трампа», — отметил Сухарулидзе.

Политолог напомнил, что в 2020 году оппозиция также не признавала результаты парламентских выборов.

«Но это не означает кризис государства, поскольку местные органы власти, институты и бизнес функционировал без каких-либо осложнений. Главный урок заключается в том, что в Грузии даже хорошо профинансированное и поддерживаемое проамериканское, прозападное правительство не может управлять страной без внутренней избирательной основы. Этой основы у Саломе Зурабишвили и оппозиции просто нет», — подытожил специалист.