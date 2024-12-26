Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Москву 17 января 2025 года для подписания соглашения о сотрудничестве с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил иранский посол в России Казем Джалали, передает агентство РИА.

Ранее на этой неделе представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Москва и Тегеран планируют подписание договора о стратегическом партнерстве «в конце января», что совпадает с датой (20 января) запланированной инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

В конце октября 2024 года — вскоре после встречи президента России Владимира Путина с иранским лидером Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани — министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение между странами будет готово к подписанию в ближайшее время. Он отметил, что это «оформит обязательства сторон по тесному оборонному сотрудничеству и взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности».

С начала вторжения РФ в Украину Москва усилила сотрудничество с Ираном и другими странами, которые также находятся в противостоянии с Западом, такими как Северная Корея и Китай.

Летом 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение, подписанное в июне во время визита Путина в Пхеньян, предполагает оказание немедленной военной и иной поддержки одной из сторон в случае вооруженного нападения на другую сторону. В договоре также оговаривается обязательство обеих стран воздерживаться от заключения соглашений с третьими странами, которые могут быть направлены против партнера, а также предотвращать использование своих территорий для нанесения ущерба суверенитету друг друга.