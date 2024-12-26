Израильские ВВС силы нанесли серию атак по главному аэропорту Йемена в столице Сане, когда там находился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Это произошло в момент, когда он готовился к вылету после визита, целью которого было содействие освобождению работников ВОЗ, удерживаемых хуситами, а также оценка гуманитарной ситуации в части страны, контролируемой повстанческим движением.

По словам Тедроса, атака произошла примерно за два часа до его вылета. В результате обстрела один из членов экипажа получил ранения. Генеральный директор ВОЗ отметил, что повреждены были важные объекты аэропорта, включая диспетчерскую вышку и зону ожидания.

Местные СМИ также сообщили, что в результате обстрела аэропорта два человека погибли и 11 получили ранения. В ходе атаки было зафиксировано не менее шести ударов.