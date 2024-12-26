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Задержан чиновник, причастный к злодеяниям в тюрьме Седная
Сирийские власти арестовали высокопоставленного военного чиновника, руководившего пыточным конвейером в печально известной тюрьме под Дамаском
Задержан чиновник, причастный к злодеяниям в тюрьме Седная
Кадры из тюрьмы Седная, 9 декабря 2024 года / Фото: AP / Others
26 декабря 2024 г.

Новые сирийские власти заявили о задержании высокопоставленного военного чиновника, который подозревается в совершении злоупотреблений в печально известной тюрьме Седная, расположенной в пригороде Дамаска. Мохаммед Канжо Хассан, ранее занимавший пост генерала в сирийской армии при режиме Башара Асада, был арестован в деревне Хирбет аль-Маза, недалеко от Тартуса.

Новая администрация страны, пришедшая к власти после свержения режима Асада 8 декабря, обвиняет Хассана в совершении преступлений в тюрьме, где содержались десятки тысяч сирийцев и граждан других стран. Бывшие служащие этого учреждения подозреваются в казнях и пытках противников Асада, который бежал в Москву на фоне наступления повстанцев.

Долгое время происходившее в тюрьме Седная оставалось под покровом неизвестности. Однако после того, как повстанцы захватили тюрьму в начале декабря, они обнаружили заключенных, находившихся в переполненных камерах без доступа к естественному свету. Многие семьи узнали о судьбе своих близких только после обнародования фотографий, документирующих пытки, в том числе голодом.

Новое руководство Сирии под руководством Ахмеда аш-Шара пообещало восстановить верховенство закона и привлечь к ответственности бывших чиновников за совершенные злоупотребления. Сирийская революция началась в 2011 году как ответ на репрессии со стороны Асада и его отца Хафеза. В результате гражданской войны погибли более 600 тыс. человек, а около 6 млн сирийцев покинули страну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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