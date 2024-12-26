Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно приезжавший к нему с визитом премьер Словакии Роберт Фицо предложил свою страну в качестве площадки для переговоров по окончанию российско-украинской войны.

«Что касается места проведения, он [Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров», — цитирует «Интерфакс» Путина после саммита ЕАЭС под Санкт-Петербургом.

«Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения», — добавил российский президент.

Он отметил также, что в ходе визита Фицо в Москву мирное урегулирование было центральной темой.

Кроме того, Путин сказал журналистам, что Россия стремится к окончанию конфликта, но тут же добавил, что Москва намерена не отступать от решения «всех задач СВО» в 2025 году.

Европейский политик посетил Россию вскоре после того, как Путин на своей «Прямой линии» (ежегодное выступление президента РФ в прямом эфире) объявил об отсутствии перспектив по возобновлению транзита газа через Украину. Срок соответствующего контракта истекает 31 декабря, а Словакия была одним из основных потребителей российского газа, который транспортировался через украинскую территорию.

Фицо (наряду с главами правительств Австрии и Венгрии) стал третьим лидером страны — члена ЕС, посетившим Путина с начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в феврале 2022 года. Словацкий премьер сталкивается в Евросоюзе с критикой за «пророссийскую» позицию и сотрудничество с Москвой.

В мае 2024 года Словакия уже предлагала провести саммит для завершения конфликта между РФ и Украиной.