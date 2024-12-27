Наблюдательный совет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) утвердил суммы компенсаций для пострадавших и семей погибших в результате крушения самолета Embraer 190.

По информации пресс-службы AZAL, каждому пострадавшему выплатят 20 тыс. манат, что составляет примерно 11,76 тыс. долларов. Семьи каждого погибшего получат 40 тыс. манат, эквивалентные 23,52 тыс. долларов.

Кроме того, все пассажиры самолета получат дополнительные страховые выплаты, соответствующие азербайджанскому законодательству и международным стандартам.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет AZAL, следовавший рейсом из Баку в Грозный, разбился под казахстанским городом Актау. На борту находились 67 человек. В результате трагедии погибли 38 пассажиров.

Ранее агентства Reuters и «Анадолу» со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщили, что крушение самолета могло быть вызвано обстрелом российской системы ПВО.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев подтвердил наличие повреждений в виде отверстий в хвостовой части упавшего самолета, однако призвал не торопиться с выводами, а дождаться всестороннего и обстоятельного расследования.

О начале расследования авиакатастрофы уже объявили власти Казахстана, Азербайджана и РФ.