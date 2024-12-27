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Украина пленила северокорейского военного
Южнокорейская разведка подтвердила пленение украинскими войсками северокорейского военного, воевавшего на стороне России
Украина пленила северокорейского военного
Армия КНДР / Фото: Reuters
27 декабря 2024 г.

Южнокорейская разведка заявила о пленении украинскими военными северокорейского солдата, участвовавшего в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Захват раненого северокорейского солдата был подтвержден благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны», — говорится в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которое приводит агентство.

Источник AFP в NIS уточнил, что точное место пленения пока неизвестно.

Украинские СМИ и телеграм-каналы 26 декабря распространили фотографии, на которых, как утверждается, запечатлен первый северокорейский военный, взятый в плен в Курской области. Однако официального подтверждения от украинских властей и ВСУ не поступало.

Ранее, 23 декабря, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в войне с Украиной КНДР потеряла 1100 человек. По данным Сеула, Северная Корея готовится отправить в Россию дополнительные войска и технику для поддержки российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе боев в Курской области убиты или ранены более трех тысяч северокорейских солдат, сражавшихся за Россию.

Согласно оценкам Южной Кореи, США и Украины, КНДР могла направить в Россию от 10 до 12 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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