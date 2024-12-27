США и Германия поставляют около 99% оружия и боеприпасов, которые использует Израиль, что делает их основными поддерживающими сторонами в продолжающемся конфликте. Об этом заявил специальный докладчик ООН по правам человека Бен Саул в интервью агентству «Анадолу».

По его словам, кризис в секторе Газа достиг беспрецедентного уровня насилия и разрушений за короткий срок. Гуманитарная ситуация остается катастрофической, а Израиль препятствует доставке помощи, атакуя, в частности, объекты Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Саул сообщил, что по оценкам, в результате атак Израиля погибло 45 тысяч человек, более 120 тысяч получили ранения. Жители сектора неоднократно покидали свои дома, спасаясь от атак. Однако уровень насилия остается невероятно высоким.

Докладчик также подчеркнул роль США в блокировании резолюций Совета Безопасности ООН, что подорвало усилия международного сообщества по прекращению конфликта.

«США и Германия обеспечивают Израилю 69% и 30% поставок оружия соответственно. Эти страны играют ключевую роль в поддержке израильской военной машины, но также имеют возможности предотвратить дальнейшие нарушения международного гуманитарного права», — заявил Саул.

Он напомнил, что Женевские конвенции обязывают государства не поставлять оружие, которое может быть использовано для нарушений гуманитарного права. Также он указал на Конвенцию о геноциде, которая требует предотвращать действия, ведущие к геноциду.

«Судебные иски против США и Германии могут быть возбуждены в национальных или международных судах за нарушение этих обязательств», — отметил он.

Саул добавил, что правительства должны выразить недопустимость поставок оружия Израилю. Он призвал использовать дипломатические и финансовые санкции, а также запреты на поездки для давления на лидеров, ответственных за эти решения.

«Продолжение экспорта оружия в таких условиях — это неприемлемое поведение, которое необходимо прекратить», — заключил спецдокладчик.