ПОЛИТИКА
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Люди в панике покидают аэропорт Саны после удара Израиля
Израильские военные нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, включая аэропорт Саны. На кадрах с места событий видно, как люди в панике выбегают из здания. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, находившийся в момент атаки в аэропорту, сообщил, что один из членов экипажа получил ранения, еще два человека погибли. Целями израильских авиаударов стали порты Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб, а также электростанции в Хезязе и Рас-Канатибе. Израиль заявил, что удары были нанесены по «военной инфраструктуре».
Люди в панике покидают аэропорт Саны после удара Израиля / Others
27 декабря 2024 г.
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