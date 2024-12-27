Люди в панике покидают аэропорт Саны после удара Израиля

Израильские военные нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, включая аэропорт Саны. На кадрах с места событий видно, как люди в панике выбегают из здания. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, находившийся в момент атаки в аэропорту, сообщил, что один из членов экипажа получил ранения, еще два человека погибли. Целями израильских авиаударов стали порты Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб, а также электростанции в Хезязе и Рас-Канатибе. Израиль заявил, что удары были нанесены по «военной инфраструктуре».