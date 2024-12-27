Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Решение было принято менее чем через две недели после отстранения президента Юн Сок Ёля, сообщает Yonhap.

Инициатором импичмента Хан Док Су выступила оппозиционная Демократическая партия. Поводом стало его решение не утверждать трех судей Конституционного суда, который обязан в течение 180 дней рассмотреть вопрос об импичменте Юн Сок Ёля.

Оппозиция также обвинила Хан Док Су, одновременно занимающего пост премьер-министра, в отказе рассмотреть законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи.

В ответ на решение парламента Хан Док Су заявил, что уважает это решение и будет ждать вердикта Конституционного суда.

Кризис в Южной Корее начался после того, как 3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил военное положение. Этот шаг был обоснован необходимостью борьбы с «внутренними сторонниками КНДР». Указ запрещал политическую деятельность, вводил цензуру, военно-полевые трибуналы и смертные приговоры. Однако он продлился всего шесть часов, вызвав массовые протесты.

Парламент отменил указ прямо во время штурма здания военными, после чего Юн Сок Ёль был вынужден отозвать свое решение. На следующий день началась процедура его импичмента, однако первый документ не набрал нужного числа голосов из-за бойкота депутатов правящей партии.

Позднее, 14 декабря, парламент все же проголосовал за импичмент Юн Сок Ёля. Ему запретили выезжать из страны, а бывшего министра обороны Ким Ён Хёна арестовали по подозрению в госизмене.