Российские войска окружают Покровск: из города срочно эвакуируют людей

В Покровске остается 7,5 тыс. человек, более 3 тыс. человек за неделю выехали с помощью волонтеров. Армия РФ пытается окружить город. Накануне российские войска взяли под контроль поселок Украинка и продвинулись вблизи семи населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики украинского OSINT-сообщества DeepState.