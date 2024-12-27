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Казахи отменили рейсы в Екатеринбург
Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air приостановил полеты в Екатеринбург на месяц после крушения самолета Azerbaijan Airlines
Казахи отменили рейсы в Екатеринбург
Qazaq Air / Фото: Reuters / Others
27 декабря 2024 г.

Авиакомпания Qazaq Air объявила о месячной приостановке полетов по маршруту Астана — Екатеринбург. «Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — сообщила пресс-служба перевозчика.

Решение принято после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines около Актау 25 декабря, в которой погибли 38 человек и 29 были госпитализированы. Как сообщало агентство «Анадолу» со ссылкой на азербайджанских чиновников, самолет, направлявшийся в Грозный, был атакован российской системой ПВО.

Ранее израильская авиакомпания El Al также приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после этого инцидента.

Qazaq Air продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск, которые соответствуют критериям оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов в Екатеринбург предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на альтернативные маршруты.

«Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», — заключили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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