Авиакомпания Qazaq Air объявила о месячной приостановке полетов по маршруту Астана — Екатеринбург. «Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — сообщила пресс-служба перевозчика.

Решение принято после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines около Актау 25 декабря, в которой погибли 38 человек и 29 были госпитализированы. Как сообщало агентство «Анадолу» со ссылкой на азербайджанских чиновников, самолет, направлявшийся в Грозный, был атакован российской системой ПВО.

Ранее израильская авиакомпания El Al также приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после этого инцидента.

Qazaq Air продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск, которые соответствуют критериям оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов в Екатеринбург предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на альтернативные маршруты.

«Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», — заключили в пресс-службе компании.