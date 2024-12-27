«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановили рейсы еще в три российских города: Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

*** 12:36

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Это произошло после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Командир экипажа принял решение о возврате сразу после получения уведомления. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту «Гейдар Алиев» в 10:13 по местному времени (09:13 по Москве).

Позже AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в семь городов России с 28 декабря. Такое решение принято в связи с «результатами предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможными рисками для безопасности полетов». До завершения окончательного расследования причин крушения самолета приостанавливаются полеты из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Ранее казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR объявила о временной приостановке рейсов по маршруту Астана – Екатеринбург. Как сообщили в компании, ограничения вводятся с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — заявили в QAZAQ AIR.

Возобновление рейсов в Екатеринбург будет зависеть от итогов повторной оценки рисков.