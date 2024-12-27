Центральный банк Турции под руководством Фатиха Карахана впервые за почти два года снизил ключевую ставку на 250 базисных пунктов - до 47.5%.

Это первое снижение ставки после серии повышений, начатых в середине 2023 года для борьбы. Решение может указывать на желание оказать поддержку экономике.

«Решения будут приниматься осторожно на каждом заседании с учетом перспектив инфляции», — заявил регулятор, сократив также количество заседаний в 2025 году с 12 до 8.

Решение было положительно воспринято бизнес-сообществом. Президент Турецкой ассамблеи экспортеров Мустафа Гюльтепе выразил надежду на дальнейшее смягчение политики «параллельно с замедлением инфляции».

Турция последний раз снижала ключевую ставку в феврале 2023 года. Годовая инфляция в Турции снизилась с более чем 75% в марте до 47.1%. Центробанк планирует снизить ее до 21% к концу 2025 года.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что цель страны по инфляции на следующий год - ниже 20%. Власти ожидают, что инфляция вернется к однозначному показателю к концу 2026 года.