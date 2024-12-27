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В Кремле нечего сказать о катастрофе
Москва воздерживается от оценок крушения азербайджанского лайнера до завершения расследования, несмотря на требования Баку принести извинения
В Кремле нечего сказать о катастрофе
Дмитрий Песков / Фото: Reuters / Others
27 декабря 2024 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать ситуацию с крушением самолета Azerbaijan Airlines до завершения расследования, несмотря на требования азербайджанской стороны о принесении извинений.

«Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать», — подчеркнул Песков.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков ранее заявил, что самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. «И отрицать это невозможно. <…> Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим», — заявил депутат.

Напомним, 25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение близ казахстанского Актау. Из 67 человек на борту погибли 38. Расследование ведется совместно Казахстаном, Азербайджаном и Россией.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что официальных версий причин катастрофы пока не получено ни от России, ни от Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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