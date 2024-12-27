Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Это решение принято после вотума недоверия правительству канцлера Олафа Шольца 16 декабря. Тогда 394 депутата проголосовали против канцлера, 207 поддержали его, а 116 воздержались.

Вотум недоверия стал шестым в истории Германии и четвертым случаем, когда глава правительства лишился поддержки парламента. Канцлер Шольц сам инициировал голосование в ноябре, стремясь провести выборы раньше запланированного срока.

Кризис в правительстве начался после увольнения министра финансов Кристиана Линднера, что фактически разрушило правящую коалицию СДПГ, партии «Зеленых» и Свободной демократической партии. Теперь СДПГ и «Зеленые» продолжают работать как правительство меньшинства, но без большинства в парламенте они лишены возможности принимать законы.

Шольц остается канцлером, но его называют «хромой уткой». СДПГ уже выдвинула его кандидатом на будущих выборах, несмотря на развал коалиции.

Предвыборная кампания началась, партии сосредоточены на обсуждении иммиграции, экономики, налогов, госдолга и социальной политики. Лидер оппозиции Фридрих Мерц, представляющий ХДС, также включился в борьбу за пост канцлера.

Согласно опросам, ХДС/ХСС лидирует и, вероятно, станет крупнейшей партией в Бундестаге. Это дает Мерцу высокие шансы сформировать коалицию с СДПГ или, что менее вероятно, с «Зелеными».

Президент Штайнмайер имеет 21 день на завершение процедуры роспуска парламента, а новые выборы должны пройти в течение 60 дней. Германия готовится к решающей политической борьбе, которая определит будущее страны.