В результате авиаудара Израиля по Газе 26 декабря погибли почти 50 палестинцев, включая троих медицинских работников. Удар был нанесен по зданию напротив больницы «Камаль Адван» в северной части сектора.

Директор клиники доктор Хуссам Абу Сафия подтвердил количество жертв.

«Трое наших медицинских сотрудников вместе с семьями погибли под завалами в районе проекта Бейт-Лахия», — отметил главврач.

Среди погибших были педиатр Ахмед Самур, лаборант Исраа и техник по обслуживанию Фарес.

Здание, расположенное напротив больницы, подверглось обстрелу в рамках наземной операции Израиля на севере Газы — она началась 5 октября якобы с целью ослабить ХАМАС. Однако палестинцы обвиняют Израиль в стремлении оккупировать этот район и насильственно переселить его жителей.

С начала операции в регион не поступает достаточного количества гуманитарной помощи, включая еду, медикаменты и топливо — таким образом Израиль пытается заставить палестинцев уйти с этой территории, чтобы в дальнейшем ее оккупировать. Как выяснила Washington Post (WP), изучившая спутниковые снимки местности, израильские солдаты сносят целые жилые кварталы, чтобы на их месте построить военные базы. Все это для того, чтобы закрепиться на севере Газы для будущего возведения незаконных еврейских поселений.

Клиника «Камаль Адван» — последняя на севере сектора. Доктор Абу Сафия призвал к немедленному международному вмешательству, отметив критическую ситуацию в больнице «Камаль Адван», где укрываются около 400 мирных жителей, включая новорожденных, нуждающихся в кислороде и инкубаторах. Он описал положение как «ужасающее» и подчеркнул, что постоянные обстрелы разрушают больницу и ставят ее работу под угрозу.

По словам главврача клиники, израильские силы разместили взрывные устройства у ворот больницы, используя автоматизированные роботы для усиления давления на оставшиеся медицинские бригады. Также поступали сообщения о том, что квадрокоптеры атаковали дворы и крышу больницы, угрожая запасам топлива и кислорода.