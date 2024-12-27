Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко обменялись колкостями на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в России. Спор разгорелся из-за формата участия Армении в следующем заседании Высшего совета ЕАЭС, запланированном в Минске. Пашинян последний год наотрез отказывается приезжать лично на мероприятия ЕАЭС и ОДКБ — ни в России, ни в Беларуси, ни в других странах.

Армянский премьер, выступавший по видеосвязи, заявил, что армянская делегация примет участие в следующем заседании также в онлайн-формате. На это Лукашенко ответил: «А что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно».

Пашинян отметил, что уже сделал публичное заявление по этому поводу, и оно остается в силе. Лукашенко парировал: «Мы рассмотрим ваше заявление». Пашинян не остался в стороне: «Мое заявление не подлежит рассмотрению».

Белорусский лидер продолжил: «Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы выступали дистанционно». В ответ Пашинян выпалил: «Если у вас еще проблемы с телевизорами появились, я с пониманием отношусь к этому».

Перепалка лишний раз выявила напряженность между двумя лидерами. Ранее Пашинян неоднократно критиковал партнеров по союзу за отсутствие поддержки. Армения обвиняет Москву и Минск в том, что они не поддержали Ереван в конфликте с Азербайджаном из-за Карабаха. Отдельно Пашинян заявил, что Минск якобы поставлял военную технику Баку. После чего премьер отметил, что не поедет в Беларусь, пока там у власти находится Лукашенко.

В феврале 2024 года Пашинян объявил, что участие страны в ОДКБ временно заморожено, а затем Армения прекратила финансирование организации.

Тем временем президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Армения вернется к полноформатному участию в ОДКБ. Однако Пашинян раз за разом подчеркивает, что отношения с союзниками требуют пересмотра — и все равно продолжает участвовать во всех мероприятиях под эгидой Москвы.