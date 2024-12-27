Том Хоман, новый советник Трампа по вопросам границы, заявил о планах возобновить практику задержания семей с детьми в центрах содержания, когда Дональд Трамп вступит в должность. Семьи будут размещаться в палаточных лагерях, а родителей, находящихся в стране нелегально, будут депортировать — даже если у них есть дети, рожденные в США.

«Вы знали, что нарушаете закон, когда решили завести ребенка», — отметил Хоман, добавив, что решение о разделении семьи или совместном отъезде будет оставлено за родителями.

Программа семейного содержания была закрыта администрацией Джо Байдена в 2021 году. Ранее она подвергалась критике за вред детям, чьих родителей насильно высылали из страны. Суд ограничил срок пребывания детей в подобных центрах 20 днями, что делало процедуру депортации затруднительной. Хоман не исключил строительства новых центров и пересмотра сроков.

В свою очередь правозащитники назвали планы администрации «жестокими» и напомнили об ущербе, нанесенном семьям в первую каденцию Трампа. Тогда более 4000 детей были разлучены с родителями в рамках политики «нулевой терпимости».

Хоман также пообещал вернуть рейды на рабочие места и программу «Оставайтесь в Мексике», отмененную Байденом. Администрация Трампа планирует активизировать депортации, несмотря на угрозу политического сопротивления и рост числа нелегальных пересечений границы.

Хоман подчеркивает: «Мы должны показать американцам, что можем это сделать гуманно и эффективно, чтобы сохранить их доверие».

Новые меры, включая прекращение программы «гражданство по праву рождения ребенка», могут вызвать рост миграции в краткосрочной перспективе. Но, по мнению Хомана, жесткая политика станет сдерживающим фактором.

Споры о целесообразности этих действий уже разгораются: сторонники Трампа считают, что это решит проблему нелегальной иммиграции, в то время как правозащитники бьют тревогу о потенциальных нарушениях прав человека.