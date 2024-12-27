Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция утратила способность провоцировать уличное насилие и организовывать протесты. По его словам, арест около 500 человек, участвовавших в насильственных действиях, фактически лишил оппозицию возможности обострять ситуацию. Потому власти Грузии празднуют победу над протестующими.

«Когда нет ресурсов для насилия и люди не выходят на митинги, у них нет шансов на эскалацию», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Но одно дело — слова премьера, другое дело — ситуация в реальности. Несмотря на заявления Кобахидзе, протесты по всей Грузии продолжаются, правда, с гораздо меньшим размахом.

Демонстрации против властей страны начались 28 ноября — триггером стало заявление правительства Грузии о переносе подачи заявки на вступление в ЕС на 2028 год. Протестующие, оппозиционные партии и даже президент Саломе Зурабишвили требуют провести досрочные выборы, освободить политических заключенных и вернуться к проевропейской повестке. Правящая партия «‎Грузинская мечта»‎ отказалась выполнить все три требования.

Протесты объединили широкий круг участников, включая студентов, профессионалов и национальные меньшинства. 25 декабря в рамках «Марша единства» к демонстрациям в центре Тбилиси присоединились тысячи участников, но уже на порядок меньше, чем месяцем ранее.

Демонстрации приобрели культурный оттенок: днем участники проводят марши, а ночью исполняют традиционные грузинские танцы, такие как хоруми.

Тем временем Кобахидзе пытается вернуть ситуацию в политическое русло. Премьер намекнул, что оппозиция может вернуться в парламент к февралю, что, по его словам, поспособствует нормализации политической ситуации. В противном случае, добавил он, это станет свидетельством их полного поражения.

Пока оппозиционные коалиции выступают единым фронтом и отказываются признавать итоги парламентских выборов в Грузии 26 октября. Президент Саломе Зурабишвили дала властям страны дедлайн 29 декабря для объявления о новых выборах — в противном случае политик обещает «‎устроить свержение режима»‎. Как именно она будет добиваться — Зурабишвили не уточнила.