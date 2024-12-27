БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Бразилия обвинила китайского гиганта в торговле людьми
Китайский автопроизводитель BYD и подрядчик Jinjiang Group оказались в центре скандала из-за условий труда 163 рабочих на строительстве завода в Бразилии
Бразилия обвинила китайского гиганта в торговле людьми
BYD / Фото: Reuters / Others
27 декабря 2024 г.

Трудовая прокуратура Бразилии признала 163 китайских рабочих, занятых на строительстве завода электромобилей BYD, жертвами торговли людьми. По данным властей, рабочие трудились в «рабских условиях» с чрезмерно длинным рабочим днем, иногда без выходных, а в их жилых помещениях были обнаружены двухъярусные кровати без матрасов.

BYD и подрядчик Jinjiang Group согласились разместить рабочих в отелях до достижения соглашения о прекращении их контрактов. Следующая встреча с представителями компаний назначена на 7 января.

Jinjiang отвергла обвинения, заявив о «неточностях перевода». BYD первоначально заявила о разрыве отношений с подрядчиком, но позже представитель компании обвинил «внешние силы» в «преднамеренном очернении китайских брендов».

МИД Китая сообщил, что поддерживает связь с бразильской стороной для проверки ситуации.

Скандал может осложнить отношения между странами в тот момент, когда BYD инвестировала $620 млн в строительство завода в штате Баия. Бразилия является крупнейшим зарубежным рынком компании - почти каждый пятый автомобиль BYD, проданный за пределами Китая за первые 11 месяцев 2024 года, был реализован в этой стране.

Ху Сицзинь, известный китайский комментатор и бывший редактор Global Times, отметил: «Единственное, что может сделать BYD - это повысить свои собственные требования и соответствовать своему растущему влиянию по всем направлениям. Это нелегко, но BYD должна быть способна это сделать».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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