Трудовая прокуратура Бразилии признала 163 китайских рабочих, занятых на строительстве завода электромобилей BYD, жертвами торговли людьми. По данным властей, рабочие трудились в «рабских условиях» с чрезмерно длинным рабочим днем, иногда без выходных, а в их жилых помещениях были обнаружены двухъярусные кровати без матрасов.

BYD и подрядчик Jinjiang Group согласились разместить рабочих в отелях до достижения соглашения о прекращении их контрактов. Следующая встреча с представителями компаний назначена на 7 января.

Jinjiang отвергла обвинения, заявив о «неточностях перевода». BYD первоначально заявила о разрыве отношений с подрядчиком, но позже представитель компании обвинил «внешние силы» в «преднамеренном очернении китайских брендов».

МИД Китая сообщил, что поддерживает связь с бразильской стороной для проверки ситуации.

Скандал может осложнить отношения между странами в тот момент, когда BYD инвестировала $620 млн в строительство завода в штате Баия. Бразилия является крупнейшим зарубежным рынком компании - почти каждый пятый автомобиль BYD, проданный за пределами Китая за первые 11 месяцев 2024 года, был реализован в этой стране.

Ху Сицзинь, известный китайский комментатор и бывший редактор Global Times, отметил: «Единственное, что может сделать BYD - это повысить свои собственные требования и соответствовать своему растущему влиянию по всем направлениям. Это нелегко, но BYD должна быть способна это сделать».